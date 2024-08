UFFICIALE – Doppia beffa Juve: il Bayern scippa due campioni

BEFFA La Juve ci ha provato, ci ha sperato, ma alla fine è stata scippata dal Bayern. Due colpi sono stati appena ufficializzati dai bavaresi, i bianconeri non possono più nulla: CONTINUA A LEGGERE [fncvideo id=”153583″] PRIMO Mats Hummels è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. A comunicarlo è il Borussia Dortmund, che dà l’addio al

La Juve ci ha provato, ci ha sperato, ma alla fine è stata scippata dal Bayern. Due colpi sono stati appena ufficializzati dai bavaresi, i bianconeri non possono più nulla: CONTINUA A LEGGERE

Mats Hummels è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. A comunicarlo è il Borussia Dortmund, che dà l’addio al suo difensore centrale. La Juve però puntava fortissimo sul secondo acquisto del Bayern: CONTINUA A LEGGERE

Renato Sanches va al Bayern per 35 milioni di euro. L’ormai ex Benfica piaceva moltissimo alla Juve, che però non è stata in grado di formulare un’offerta così importante. Intanto è sfida al Napoli per il futuro: CONTINUA A LEGGERE