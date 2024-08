TUTTI CONTRO LA JUVE/ “Campionato falsato”

Una polemica continua quella che accompagnerà Juve e Napoli verso lo scudetto. Le quattro giornate a Higuain hanno scatenato una bufera che non sarà destinata a finire così presto...

CAMPIONATO FALSATO

L’espulsione di Higuain ha creato scompiglio nell’ambito del pallone e non solo. “Quattro giornate? Campionato falsato”, questo il responso dei media e dei tifosi partenopei imbufaliti per le scelte arbitrali. Ora a sette giornate dalla fine e con la Juve a +6, il Napoli rischia addirittura di crollare e di farsi superare dalla Roma con cui si giocherà lo scontro diretto. Intanto, però, il nome della Juve viene ancora una volta accostato a favoritismi… CONTINUA A LEGGERE

GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata al caso Higuain: “E’ rabbia Napoli: si proteggeva, dimezzate lo stop”. Il club azzurro ha fatto ricorso per i 4 turni di squalifica inflitti dal giudice sportivo all’attaccante argentino. Questa la spiegazione presentata dalla società di De Laurentiis: “La testa del Pipita era in linea col corpo, mentre quella di Irrati era in avanti: si proteggeva”. Vai agli altri giornali… CONTINUA A LEGGERE

TUTTOSPORT

Apre così Tuttosport con una “Palla avvelenata” che fa riferimento a tutto quello che gira intorno al calcio giocato, dalle squalifiche alle scommesse. Partendo soprattutto da quattro punti: le proteste e il ricorso del Napoli per le 4 giornate a Higuain, le parole di Rizzoli sull’episodio con Bonucci, Allegri che prepara la grande vendetta su Berlusconi (Milan-Juve) e i 6 mesi chiesti per Conte nell’ambito del Calcioscommesse (oltre allo scandalo Panama). E poi la polemica, con le parole di Alessio Tacchinardi… CONTINUA A LEGGERE