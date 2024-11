Transfertmarkt – La Top 10 dei giocatori più svalutati del mondo

C'è anche un ex juve e un potenziale acquisto bianconero nella classifica dei calciatori più svalutati...

Qual è il giocatore più svalutato del mondo? A calcolare le proporzioni della svalutazione è stato il sito specializzato ‘Transfermarkt’ che ha stilato anche una classifica dei calciatori che sono caduti in disgrazia.

Salvatore Sirigu (-60%): Il valore attuale del cartellino del giocatore è pari a 8 milioni di euro. La valutazione del portiere italiano fa registrare un passivo di ben 12 milioni di euro, una svalutazione quindi del 60%

Bastian Schweinsteiger ( – 54 %): Il tedesco è ai ferri cortissimi con José Mourinho ed il Manchester. Complici i numerosissimi infortuni e lo scarsissimo impiego, sta di fatto che valore attuale di mercato è pari a 10 milioni di euro. Nel gennaio del 2011, il forte centrocampista tedesco era valutato circa 40 milioni di euro.

Enzo Perez ( – 52 % ): Il cartellino del giocatore del Valencia dell'attuale tecnico Prandelli è valutato 12 milioni di euro. Valutazione che ha subito una perdita del 52%

Franck Ribery ( – 59 %): Nel 2010 era valutato circa 50 milioni, oggi il giocatore francese in forza al Bayern Monaco ha un valore di mercato pari a 9 milioni di euro.

Thiago Silva (46,7%): Il cartellino del giocatore ex Milan è valutato oggi circa 16 milioni di euro. Nel luglio 2012, la valutazione dell'ormai oggetto del desiderio della Juve, si aggirava intorno ai 40 milioni di euro.

Carlos Tevez (63% in meno). L'attaccante ex juve e oggi in forza al Boca Junior è valutato oggi 8,5 milioni di euro. Una svalutazione del 63% per lui, pari a 14,5 milioni di euro.

Mario Götze (-37%): Il cartellino del giocatore in forza al BVB si è di molto svalutato: passando dalla valutazione più alta di 55 milioni ( nel 2014), ai 28 milioni di euro (valore attuale).

Arjen Robben (- 60%) Valore attuale del giocatore del Bayern Monaco è di 11 milioni: -17 milioni rispetto a un anno fa.

Falcao (- 57 %): Al secondo posto, c'è un altro attaccante colombiano: Radamel Falcao. Male al Manchester United, male al Chelsea, tormentato dagli infortuni anche dopo il ritorno al Monaco. In una parola: svalutato, pure lui. La sua quotazione attuale, rispetto a luglio di un anno fa, è drasticamente calata di 20 milioni, ovvero del 60,7%.

Martinez ( -60 %): Martinez è il giocatore che negli ultimi 15 mesi si è svalutato più di tutti. Il suo valore attuale è stimato in non più di 14 milioni, quando nel 2015 per prenderlo serviva sborsare 35 milioni (42, in realtà, quelli poi spesi dall’Atletico). Crollo clamoroso: oggi vale il 60% in meno.