E' destinata ad arrivare fino a luglio la telenovela Cavani. Tante squadre interessate, Juve su tutte. Ma cosa vuole davvero il giocatore?

TELENOVELA INFINITA

Siamo da capo a dodici. Carte mischiate all'infinito nella storia Cavani-Juve. Il club bianconero vorrebbe il giocatore per sostituirlo a Morata e affiancarlo a Dybala con cui farebbe una coppia fantastica anche a livello europeo. Ma ogni giorno ne esce fuori una. Proviamo a ripercorrere la telenovela Cavani fino alle dichiarazioni di oggi del giocatore…

ULTIME DICHIARAZIONI

Futuro? Posso solo dire che ho un contratto di due anni con il Psg, voglio rispettarlo, poi nel calcio non si sa mai nulla. Molte cose non dipendono da me, ci sono molte cose che la gente non sa. Il soprannome Matador me lo diedero a Napoli e mi caratterizza, se poi verrò in Spagna non lo so, vedremo. Sono molto contento di quanto mi ha riservato la vita, sono molto tradizionale, la miglior cosa è che la gente mi fermi e mi dica, Hai dato tutto per la maglia!". Ora, quindi, anche la Spagna tra i pensieri di Cavani ma solo pochi giorni fa l'accordo tra Edinson e la Juve sembrava cosa fatta…

L’OFFERTA BIANCONERA

Come riportato da Tuttosport sarebbe partito il conto alla rovescia: la Juve vuole trovare prima l'accordo economico con il giocatore (si tratta sulla base di 5,5 milioni di euro netti più bonus) per poi mettersi intorno ad un tavolo a discutere con il Paris Saint-Germain. Ma siamo proprio sicuri che Edinson voglia tornare in Italia? Solo di pochi giorni fa infatti la dichiarazione shock del giocatore che gelò l'ambiente bianconero…