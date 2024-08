SFIDA TRA BOMBER – Dybala provoca Higuain in un’intervista

Il fuoriclasse argentino della Juve lancia una frecciatina pesante al suo connazionale

SFIDA TRA ARGENTINI

Nel corso della sua domenica di relax a Genova insieme all'amico sampdoriano Edgar Barreto, suo ex compagno a Palermo, Paulo Dybala rilascia una breve intervista. L'argentino parla dello scudetto e lancia una frecciatina pesante all'attaccante del Napoli e suo connazionale Gonzalo Higuain:

HIGUAIN? LUI…

Chi è più forte tra me e Higuain? Non chiedetelo a me. Chi segnerà di più nel prossimo campionato? Non lo so. Io però preferisco vincere – ha dichiarato l'argentino – Lo scudetto lo dedico alla mia famiglia. E anche al mio amico Barreto". Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, nell'ultima partita di campionato, ha festeggiato le 400 presenze con la maglia bianconera: