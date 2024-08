Post partita, Zaza e Allegri rovinano la festa, scontro verbale tra i due

Dopo il match con il Carpi l'allenatore e l'attaccante si pungono a vicenda

LO SCONTRO

La Juventus vince anche contro il Carpi, dimostrando che nonostante lo scudetto già conquistato non fa sconti a nessuno. La partita finisce 2-0. Apre le marcature Hernanes, che segna il suo primo gol con la maglia bianconera. Nel secondo tempo Zaza subentra a Morata e chiude la partita con un uno stacco di testa che batte Belec. La festa però è rovinata dallo scontro verbale tra il numero 7 bianconero e il suo allenatore. L'attaccante a fine partita manda un messaggio a Massimiliano Allegri:

ZAZA

Ai microfoni di Sport Mediaset l'attaccante bianconero ha commentato: "Non sono soddisfatto al 100% a livello personale ma oltre ad aver vinto il campionato abbiamo un'altra finale. Penso di aver contribuito e aver dato una mano ai miei compagni e questa è la cosa più importante. Io ho dato sempre il massimo. Sarebbe doppiamente soddisfacente vincere la finale di coppa Italia perché è stata la competizione in cui ho giocato di più e sento più mia. Se ho avuto pazienza? Si, quest'anno ne ho avuta tanta". Pronta la risposta del tecnico toscano:

ALLEGRI

Allegri risponde al numero 7 bianconero: "Zaza ha avuto molta pazienza? Io ne ho avuta di più. Per stare in una grande squadra bisogna essere competitivi. Lui è stato determinante con il Napoli, è stato un anno importante per la sua crescita ma è il primo anno nella Juve e ha compagni di reparto molto forti". Intanto Marotta prima del Match fa il punto sul mercato :