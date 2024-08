Parola all’agente: “La Juve? Lo segue, ma non vuole muoversi da qui!”

L’AGENTE “Sì, l’interesse della Juventus esiste. I bianconeri lo seguono, ma per ora non sono arrivate offerte ufficiali. Mio figlio adesso pensa solamente a chiudere bene la stagione qui, dove vorrebbe restare anche in futuro”. A dirlo è il procuratore di uno degli obiettivi più importanti del mercato bianconero: CONTINUA A LEGGERE RESTO QUI Un sogno

Un sogno di mezza estate. Così potrebbe archiviarsi la vicenda Isco, nome che piace moltissimo alla Juve e soprattutto a Max Allegri, che cerca in tutti i modi un trequartista. Il numero 23 del Real Madrid è stato più volte accostato alla Juve ma sembra che i bianconeri debbano rinunciare, almeno stando a quanto detto dall’agente di Isco. Intervistato da Tuttomercatoweb, il padre agente del calciatore ha confermato l’interesse dei bianconeri ma ha chiarito, una volte per tutte, la posizione di suo figlio. L’idea di Isco è quella di rimanere a lungo al Real Madrid, chiudendo di fatto le porte a qualsiasi pretendente, Juve compresa. “Sì, l’interesse della Juventus esiste. I bianconeri lo seguono, ma per ora non sono arrivate offerte ufficiali. Mio figlio adesso pensa solamente a chiudere bene la stagione col Real Madrid, dove vorrebbe restare anche in futuro. Si trova già in uno dei top club del mondo”. Vista la situazione difficile per Isco, la Juve è intenzionata a puntare forte su un altro obiettivo per la trequarti: CONTINUA A LEGGERE