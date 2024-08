MERCATO – Un grande giocatore sostituirà un probabile partente

Marotta e Paratici stanno trattando un giocatore che la prossima stagione prenderà il posto di un partente

TERZINO

TERZINO

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la difesa bianconera.Terzino di ruolo, è' alto 1,85 metri, ma è veloce e ha doti tecniche invidiabili. La dirigenza juventina, molto attiva sul mercato in questi giorni, starebbe pensando a lui per la prossima stagione:

SOSTITUTO DI UN PARTENTE

SOSTITUTO DI UN PARTENTE

Il giocatore in questione verrebbe nel caso in cui Patrice Evra dovesse lasciare Torino a fine stagione. Il francese, intervistato dall'Equipe, ha specificato che deciderà se rinnovare con la Juventus solo quando il campionato sarà finito:

IL NOME

IL NOME

Il sostituto di Evra è Achraf Lazaar. Secondo quanto riportato oggi daTuttoSport il marocchino classe 1992 è valutato 10 milioni di euro. La Juventus lo ritiene degno di indossare la maglia bianconera e il prossimo anno, se la trattativa andasse in porto, potremmo vedere Lazaar allenarsi a Vinovo con mister Allegri. Se così non fosse, la dirigenza bianconera ha già un'alternativa: