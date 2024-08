Mercato – Pazzia in casa Juve, possibile arrivo dall’Inter

Tra 6 giornate il campionato sarà finito e lo scudetto sembra ormai ad un passo, ecco perché la Juve è attivissima sul mercato

FOLLIA JUVE

Tra 6 giornate il campionato sarà finito e lo scudetto sembra ormai ad un passo, ecco perché la Juve è attivissima sul mercato, pronta a rinforzare la squadra per il prossimo anno. Sono tanti i nomi che si stanno facendo in questi giorni, ma nelle ultime ore, come riporta calciomercatonews.com, la dirigenza bianconera starebbe pensando a un giocatore dell’Inter: CONTINUA A LEGGERE

IL GIOCATORE

Si tratta di Davide Santon. Terzino di spinta, possiede una buona stazza fisica, un buon dribbling e una notevole capacità di corsa. Con Mancini non ha trovato molto spazio e molto probabilmente a fine stagione lascerà Milano. L’Inter potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. La Juventus ci pensa e nella prossima settimana potrebbe presentare un’offerta. Restando nel capoluogo lombardo, ma nella sponda rossonera, c’è un giocatore che piace molto a Marotta: CONTINUA A LEGGERE