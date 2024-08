Mercato – Occhio Juve, un top club inglese sull’attaccante

Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport una squadra inglese sta facendo veramente sul serio per un attaccante della Juve

IL CLUB

Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport una squadra inglese sta facendo veramente sul serio per un attaccante della Juve. Si tratta del Tottenham, in cerca di un centravanti visto la probabile partenza di Harry Kane, fortemente voluto da tanti top club europei, soprattutto dal Real Madrid: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

La squadra londinese sta pensando a Mario Mandzukic per la prossima stagione. La proposta arrivata è di quelle importanti: 20-25 milioni di euro. Allegri non vuole rinunciare però al croato, difficilmente sostituibile per capacità di sacrificarsi per la squadra e caratteristiche tattiche rare da trovare su un attaccante. Tutto dipende da Morata. Se lo spagnolo dovesse partire Mandzukic resterebbe in bianconero. Se invece la Juve decidesse di puntare sull’ex Real Madrid il croato potrebbe lasciare Torino. Morata ha tante squadre interessate: CONTINUA A LEGGERE