MERCATO – L’obiettivo bianconero offerto in Premier, ma la richiesta è FOLLE!

La Juventus dopo aver vinto il quinto Scudetto consecutivo lavora sul mercato per arrivare al sesto consecutivo e puntare dritto alla Champions. Per farlo ha deciso di accontentare Allegri puntando sulla qualità, ma nelle ultime ore un grande obiettivo è stato offerto in Premier per una cifra astronomica:

La Juventus guarda in casa del Real Madrid. I bianconeri sono infatti sulle tracce di Isco e di James Rodriguez. Il club spagnolo sembra fermamente intenzionato a cedere il centrocampista offensivo classe 1991 della nazionale colombiana: stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal “Daily Star”, gli spagnoli avrebbero offerto il giocatore al Manchester United, anche se la cifra richiesta dai madrileni, 75 milioni di euro, non sembrerebbe congrua agli inglesi. James Rodriguez piacerebbe molto anche alla Juventus, ma i bianconeri, a certe cifre, non scenderanno in campo per il colombiano. Intanto Sconcerti spiega cosa è mancato alla Roma e al Napoli per vincere lo scudetto: CONTINUA A LEGGERE