Mercato – Incredibile scambio di giocatori tra Juve e Milan

Nelle ultime ore di mercato è trapelata la notizia che vedrebbe uno scambio incredibile tra Juve e Milan

GIOCATORE MILAN

La Juve non molla Mattia De Sciglio ma il Milan chiede una contropartita. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero proverà ancora a portare a Torino il terzino che tanto piace ad Allegri ma la controproposta di Galliani ha frenato gli animi: CONTINUA A LEGGERE

GIOCATORE JUVE

Il Ds milanista ha infatti chiesto in cambio Simone Zaza che sarebbe perfetto per rinforzare l’attacco rossonero in vista della prossima stagione. Per ora la Juve avrebbe rifiutato questa ipotesi di uno scambio ma non è escluso che nel prossime settimane le carte in tavola potrebbero cambiare nuovamente. Il campione bianconero è seguito anche in Premier League: CONTINUA A LEGGERE