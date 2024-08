MERCATO – INCREDIBILE! Il giocatore era a un passo dalla Juve, oggi il colpo di scena

i bianconeri lo vogliono fortemente. Questa mattina la notizia che spiazza tutti

25 MILIONI

Il giocatore piace molto alla dirigenza bianconera che sta cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, nonostante la forte concorrenza di Paris Saint Germain, Chelsea e Real Madrid i bianconeri sarebbero pronti a sborsare la cifra necessaria per assicurarsi le prestazioni del calciatore, ovvero 20 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro): CONTINUA A LEGGERE

L’OBIETTIVO

La Juve sta facendo sul serio per Kanté, uno dei protagonisti della bellissima stagione del Leicester City. Ieri i bianconeri erano in pole position per l’acquisto del giocatore, ma oggi è arrivato il colpo di scena che ha spiazzato tutti: CONTINUA A LEGGERE

COLPO DI SCENA

Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal “Daily Star Sunday”, il ragazzo sarebbe un obiettivo concreto del Manchester United, club che, pur di sbaragliare la concorrenza dei bianconeri, sarebbe pronto a sborsare circa 38 milioni di euro. Un altro importante rinforzo potrebbe venire dalla Spagna: CONTINUA A LEGGERE