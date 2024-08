MERCATO – I due obiettivi della Juve sbottano: “Ce ne vogliamo andare!”

SBOTTANO Arrivano buone notizie per la Juventus prima della finale di Coppa Italia di domani sera contro il Milan. Nelle ultime ore infatti due grandi obiettivi bianconeri hanno parlato e hanno aperto ufficialmente al loro addio ai rispettivi club, mettendo spalle al muro le squadre: CONTINUA A LEGGERE [fncvideo id=”153583″] PRIMO Intervenuto ai microfoni di

SBOTTANO

Arrivano buone notizie per la Juventus prima della finale di Coppa Italia di domani sera contro il Milan. Nelle ultime ore infatti due grandi obiettivi bianconeri hanno parlato e hanno aperto ufficialmente al loro addio ai rispettivi club, mettendo spalle al muro le squadre: CONTINUA A LEGGERE

[fncvideo id=”153583″]

PRIMO

Intervenuto ai microfoni di Kicker, l’ex difensore della Roma e obiettivo della Juve Mehdi Benatia ha parlato del suo futuro al Bayern: “Il club ha bisogno di sapere quello che vuole. Se devo andare, me lo dicessero. Se mi dicono di restare, io resterò. E’ così semplice. Quello che è stato riportato sulle mie parole sono falsità” Anche il secondo ci va giù pesante: CONTINUA A LEGGERE

SECONDO

Queste le parole di Christian Benteke apparse quest’oggi sul Daily Star: “Sicuramente voglio rimanere, ho firmato per cinque anni e non per uno solo. Ora però dovrò parlare con il manager per capire quali sono i suoi piani per la prossima stagione. E’ una cosa tra me e lui, però ho bisogno di sapere quali saranno i suoi progetti per l’anno prossimo. So di poter dare molto di più per la squadra e per me stesso, ma ora la stagione è finita e devo pensare solamente a cosa succederà l’anno prossimo. Ovviamente devo adattare il mio stile di gioco alle richieste dell’allenatore, ora però la stagione è finita e voglio parlare con Klopp per trovare una soluzione per la prossima stagione”. Intanto per Morata il futuro è sempre più lontano da Torino: CONTINUA A LEGGERE