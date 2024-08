Secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra c'è chi è pronto a tornare alla carica per uno dei migliori giocatori di questa stagione bianconera

La Juve si prepara a respingere l'ennesima offerta astronomica che sta per arrivare dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra c'è chi è pronto a tornare alla carica per uno dei migliori giocatori di questa stagione bianconera:

50 MILIONI

Le prime offerte da 35 milioni di sterline arrivate a febbraio sono state prontamente rifiutate, così come probabilmente succederà anche per questa offerta da 40 milioni di pound dello United. I red Devils sono pronti ad offrire quasi 50 milioni di euro per anticipare i rivali storici del City, anche loro molto interessati al gioiello della Juve:

IL NOME

Alex Sandro è un pallino dei Red Devils e stando a quanto si legge sul tabloid inglese sarebbero pronti ad offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Alex Sandro potrebbe accendere un vero e proprio derby di mercato visto che anche il Manchester City è molto interessato al terzino brasiliano. Non solo per Alex Sandro, alla Juve è arrivata anche un'offerta mostruosa per Paul Pogba che potrebbe rifare la storia del calciomercato mondiale: