MERCATO – Dalla Spagna arrivano clamorose novità sull’affare Mascherano

Asse di mercato molto attivo tra Barcellona e Juventus, con i nomi di Dani Alves e Javier Mascherano che ormai da tre giorni tengono banco. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, vicinissimo alle vicende del Barca, sarebbe già stato deciso il futuro sia di Dani Alves che soprattutto di Mascherano:

Dani Alves non è una priorità per il Barca. Questa è la notizia arrivata poco fa dalla Spagna, secondo cui i blaugrana lasceranno partire il brasiliano qualora decidesse di lasciare il Barcellona. La grande novità però è per l'affare Mascherano:

Se per quanto riguarda il brasiliano il Barca potrà fare poco, per Mascherano i blaugrana faranno di tutto pur di tenerlo al Camp Nou anche le prossime stagioni. Il club catalano sarebbe pronto a proporre un sostanzioso rinnovo di contratto ad Javier Mascherano, ancora indeciso sul suo futuro. "Non ho giocato nella mia posizione preferita, potrei lasciare il Barca ma non so se lo farò adesso o magari tra tre anni" queste le parole di Mascherano, che il Barcellona vuole convincere a forza di milioni.