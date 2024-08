Mercato – Colpo Juve, i bianconeri ringraziano il Dortmund

Sempre più vicino l'accordo con il giocatore grazie alle mosse di Carlo Ancelotti e del Borussia Dortmund...

COLPO JUVE

La Juve lavora su più fronti sia nel mercato in uscita che in entrata. In cerca di un attaccante ma con un occhio alla trequarti e un sogno legato a un grande centrocampista da affiancare a Khedira, Marchisio e chissà, lo stesso Pogba. Sembrerebbe quasi che la società bianconera faccia un po' di confusione ma date retta, è solo quello che vuole far pensare. Marotta e Paratici hanno le idee chiare e l'unico vero obiettivo rimane quello di creare una squadra in grado di competere per la Champions League il prossimo anno. La notizia di questa mattina però è un'altra e arriva dalla Germania…

L’AIUTO DI CARLETTO

Come riportato da Tuttosport, dal Borussia Dortmund Mats Hummels avrebbe infatti espresso il volere di cambiare aria con l'obiettivo di vincere la Champions League. In Germania sono sicuri che sulle sue tracce ci sia il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti alla ricerca di un centrale da mettere accanto a Boateng. Il difensore tedesco liberebbe l'obiettivo numero uno bianconero, Benatia. Ma le alternative non mancano e altri due nomi sono spuntati nelle ultime ore, due campioni di portata internazionale…