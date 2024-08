Mercato – Attenta Juve! Anche le inglesi vogliono il top player

Il giocatore nel mirino della società bianconera lo vuole mezza Europa

ATTACCANTE

Il giocatore nel mirino della società bianconera lo vuole mezza Europa. È un centravanti, destro, forte fisicamente, potente, agile, è solito fornire sponde ai suoi compagni di squadra per far inserire le ali. Difende bene la sfera e possiede una buona tecnica. La Juve ha avuto dei contatti recentemente con il suo club, ma stando a quanto riporta L’Equipe l’attaccante potrebbe anche andare a giocare in Premier League il prossimo anno: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

Si tratta di Michy Batshuayi, centravanti del Marsiglia. Il belga per la società francese vale 40 milioni e tanti top club inglesi l’hanno messo nel mirino. Se Cavani non dovesse arrivare Marotta punterà sicuramente su di lui, la cifra richiesta è alta ma la Juventus non ha intenzione di mollarlo facilmente. Anche dall’ Inghilterra potrebbe arrivare un rinforzo per l’attacco: CONTINUA A LEGGERE