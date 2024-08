MERCATO – Addio Morata, l’ufficialità arriva dal giocatore spagnolo in mattinata

il giocatore il prossimo anno non giocherà con la Juve. Tornerà al Real Madrid che potrebbe cederlo a un club inglese

L’ADDIO DI MORATA

Un post condiviso 11 ore fa che non lascia più alcun dubbio sul futuro dell’attaccante spagnolo. Alvaro Morata il prossimo anno non giocherà con la Juventus e tornerà al Real Madrid. Florentino Perez poi lo girerà a un’altra squadra che lo pagherà almeno 50 milioni di euro. Ecco il messaggio di Morata: CONTINUA A LEGGERE

IL MESSAGGIO

Un post con tanto di dedica: “Adios amigo” accompagnato da un 9 e da un cuore. L’account Instagram della Trattoria Fratelli Bravo, ristorante bianconero per eccellenza spesso frequentato dall’attaccante spagnolo, potrebbe dunque aver fornito qualche informazione in più sull’avvenire di Morata, che potrebbe aver salutato Torino e la Juventus con il gol decisivo per regalare ai bianconeri il successo in Coppa Italia. La foto sembra non mentire: in attesa di ogni comunicazione ufficiale o possibile trattativa all’orizzonte, con più di un club interessato al giocatore, ecco emergere qualche possibile indizio. Su un dolce che potrebbe rivelarsi decisamente amaro per il mondo bianconero. Nel frattempo ci sono novità riguardo Cavani: CONTINUA A LEGGERE