Mercato – Addio a fine stagione, rottura totale con Allegri

IN PARTENZA

IN PARTENZA

Il giocatore è a un passo dall'addio. Secondo indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, i rapporti con l'allenatore Massimiliano Allegri non sarebbero idilliaci. In campo infatti non trova molto spazio e starebbe pensando di cambiare aria a fine stagione:

IL GIOCATORE

IL GIOCATORE

Zaza è molto cercato non solo in Italia, ma anche all'estero. Soprattutto in Premier League tanti top club lo avrebbero messo nel mirino, tra cui il Chelsea di Antonio Conte. L'attaccante è valutato 25 milioni di euro e se qualcuno fosse disposto a spendere questa cifra il numero 7 della Juventus lascerà Vinovo. Zaza non è l'unico giocatore bianconero voluto dal Chelsea: