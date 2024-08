Mercato – Addio a fine stagione, la conferma arriva dalla Francia

Cinque gare per il giocatore con l'obiettivo di riscattare una stagione deludente. Nelle mani ha la vita e futuro

ADDIO A FINE STAGIONE

Cinque gare per il giocatore, Nelle mani ha la vita e futuro. Per provare a convincere la Juventus a riscattarlo, dovrà fare gli straordinari. Fino a oggi solo 8 presenze e 528 minuti in campionato in cui non ha potuto convincere in pieno ne Allegri ne dirigenza. Nell'ultima ora però dalla Francia è arrivata la notizia dell'addio a fine stagione:

LA NUOVA SQUADRA

Eppure oggi l'Equipe nella formazione tipo della prossima stagione inserisce proprio il centrocampista bianconero nella formazione del Marsiglia. La Juve dovrà decidere entro il 30 aprile con il prestito con diritto di riscatto fissato dalla squadra francese a 9,5 milioni di euro.