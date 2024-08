Juve-Napoli anche sul mercato, nel mirino due giocatori

Juve e Napoli colpo su colpo. Non solo campo e scudetto per i due club, ma anche tanti obiettivi di mercato in comune

Sfida a due

Continua la sfida tra Juve e Napoli, non solo sul campo. Anche se per alcuni i sei punti di differenza hanno già di fatto assegnato lo scudetto ai bianconeri, la squadra di Sarri non ci pensa a mollare, anche se dovrà fare a meno di Higuain. Se i bianconeri infatti dovessero perdere punti a San Siro contro il Milan, il Napoli con una vittoria potrebbe riprendere forza, coraggio e motivazioni. Ma al di là di questo, i due club già si stanno muovendo per la prossima stagione e sul mercato sono entrambe molto attive…

Obiettivo numero uno

Il primo obiettivo per entrambe chiaramente rimane l'attaccante. Mentre i bianconeri stanno valutando sia Cavani che Lukaku per il dopo Morata, considerando che il ragazzo è destinato a tornare a Madrid, De Laurentis starebbe valutando l'erede di Higuain. Se infatti si dovesse avvicinare all'attaccante argentino un top club pronto a pagare la clausola rescissoria, ecco che il Napoli tornerebbe all'attacco per Ibrahimovic che al di là dell'età fa venire l'acquolina in gola a tutti i tifosi partenopei. Ma veniamo al centrocampo dove è vera e propria battaglia tra i due club…

Obiettivo a centrocampo

Il nome che piace a Juve e Napoli (ma occhio anche a Fiorentina e Roma) è quello di Piotr Zielinski, centrocampista classe '94 attualmente in prestito all'Empoli ma di proprietà dell'Udinese. Per lui si preannuncia una vera e propria asta alla quale potranno partecipare tutti i club anche perché il giocatore vorrebbe approdare in un grande club. Ma non solo Zielinski, dell'Udinese piace anche un altro giocatore…

Obiettivo in difesa

Altro nome che ha risvegliato Juve e Napoli è quello di Silvan Widmer, terzino destro classe ’93 dell’Udinese. Entrambi i club sono alla ricerca di un esterno destro e il difensore svizzero ha fatto bene fino a oggi attirando l’attenzione delle società. Anche perché è un ruolo in cui è difficile trovare giocatori preparati e sia Napoli che Juve lo sanno. La sfida tra i due club, quindi, è destinata a continuare a maggior ragione dopo la tegola Higuain che continuerà a scatenare polemiche.