Juve, devi prenderlo subito! Mezza Europa sul trequartista del futuro

La Juventus continua a lavorare sul mercato dei giovani e prova ad anticipare la concorrenza dei grandi club europei per uno degli under 21 più forte d'Europa. Come riporta Tuttomercatoweb, l'obiettivo bianconero non ha colpito solo la Juventus, ma anche tanti club europei prestigiosi ed è seguito in Inghilterra, Francia e Germania.

Sempre secondo quanto riportato dal sito di mercato, il Liverpool e il Borussia Dortmund ci stanno pensando seriamente, mentre in francia sono addirittura due i club interessati, il Lione e il Nizza. Il trequartista, in prestito in questa stagione, l'anno prossimo potrebbe già prendere parte alla Champions League:

Il belga ha impressionato per la sua velocità e una tecnica fuori dal comune per avere solo 20 anni. Per portarlo via dall'Avellino non servono molti soldi, i bianconeri ci stanno pensando ma dovranno vedersela con una concorrenza agguerrita. La Juve sta cercando in tutti i modi un trequartista perché Allegri ha bocciato clamorosamente un protagonista bianconero: