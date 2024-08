Juve, che aspetti? “E’ stato messo fuori rosa, non rinnoverà il contratto”

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il giocatore sarebbe stato messo fuori rosa perché non è intenzionato a rinnovare il contratto

FUORI ROSA

La Juve continua a lavorare per il mercato del prossimo anno e nelle ultime ore sta lavorando su un nome che potrebbe venir via a costo zero. Secondo quanto riportato dai media inglesi, il giocatore sarebbe stato messo fuori rosa perché non è intenzionato a rinnovare il contratto:

PARAMETRO ZERO

Si tratta di Sofiane Feghouli, centrocampista algerino del Valencia. Adesso principalmente ricopre il ruolo ala destra però si disimpegna bene anche su quella opposta. Ha delle ottime doti tecniche e fa del tiro e del dribbling nello stretto il suo punto di forza. La Juventus è molto interessata, ma non è l'unica. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche l'Inter di Mancini, alla ricerca disperata di un centrocampista per la prossima stagione. Oltre alle due italiane anche il Liverpool e l'Arsenal ci stanno facendo un pensierino. Stando a quanto riporta il Daily Star però il nordafricano sarebbe vicino al Manchester United. Il club bianconero sta puntando anche un altro giocatore del Valencia: