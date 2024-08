Juve avanti ma Allegri trema! Pessime notizie dallo Stadium

INTERVALLO La Juventus è riuscita a sbloccare subito la pratica Palermo ma ha veramente poco da sorridere. Allegri infatti non può dormire sonni tranquilli visto quello che è successo allo Stadium: CONTINUA A LEGGERE TEGOLA Claudio Marchisio infatti è stato costretto a chiedere il cambio al 15′ del primo tempo per un problema al ginocchio.

Claudio Marchisio infatti è stato costretto a chiedere il cambio al 15′ del primo tempo per un problema al ginocchio. Niente di rassicurante per la Juve, visto che Marchisio è stato costretto a uscire in barella e con le mani al volto per la sofferenza. Inequivocabile il labiale di Buffon, che rispecchia al meglio l'umore di tutti i tifosi bianconeri: "Ma porca p******" ripetuto per due volte. Marchisio è uscito dolorante dopo uno scontro di gioco con Franco Vazquez, dove si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro. Da valutare nelle prossime ore le sue condizioni. Una brutta notizia per Allegri ma anche per Conte, visto che tra un mese ci saranno le convocazioni per l'Europeo di Francia. Al posto di Marchisio è entrato Mario Lemina. Nel frattempo dalla pancia dello Juventus Stadium Beppe Marotta ha rivelato le strategie per il futuro: