Allegri inizia a preparare la sfida di domenica prossima contro un Palermo in grande crisi e le prime notizie che arrivano da Vinovo sono positive

INFERMERIA

Allegri inizia a preparare la sfida di domenica prossima contro un Palermo in grande crisi e le prime notizie che arrivano da Vinovo sono positive. Il tecnico bianconero infatti riuscirà a recupera due elementi fondamentali per la sua Juve, anche se dovrà rinunciare ad altri tre giocatori. Un unico dubbio in vista di domenica che verrà valutato nelle prossime ore: CONTINUA A LEGGERE

PRIMO RECUPERO

Paulo Dybala tornerà a disposizione tra martedì e mercoledì e quasi certamente tornerà dal primo minuto contro la sua ex squadra. Non solo Dybala, Allegri recupera anche un altro big per domenica: CONTINUA A LEGGERE

NIENTE DI GRAVE

Alvaro Morata era uscito sabato sera alla metà della ripresa contro il Milan facendo preoccupare i bianconeri. Fortunatamente per Morata si è trattato solo di un malessere e recupera per domenica, al contrario di altri tre giocatori bianconeri: CONTINUA A LEGGERE

SICURI OUT

Chiellini, Pereyra e ovviamente Caceres continuano a riempire l’infermeria di Vinovo e non saranno a disposizione di Allegri domenica. Sia Chiellini che Pereyra puntano dritti alla sfida contro la Fiorentina del 24 aprile, mentre per Caceres la stagione, e forse l’avventura alla Juve, è finita. C’è anche un dubbio per domenica che verrà valutato nelle prossime ore: CONTINUA A LEGGERE

UNICO DUBBIO

Kwadwo Asamoah è l’unico bianconero in dubbio per la sfida di domenica pomeriggio contro il Palermo. Uscito malconcio per una forte contusione a cinque minuti dal termine di Milan-Juve, Le condizioni del ghanese verranno valutate nelle prossime ore. La Juve a Milano ha riscritto la storia ed è in testa nella speciale classifica del calcio europeo: CONTINUA A LEGGERE