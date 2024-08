FUTURO – Hernanes, le dichiarazioni che non ti aspetti

[fncvideo id=”150421″] HERNANES Un inizio di stagione non facile per Hernanes, arrivato in estate dall’Inter dopo essere stato il faro della Lazio per molto tempo. Il brasiliano però con Allegri non è mai riuscito ancora a trovare il gol perchè il cambio di ruolo non l’ha di certo aiutato. Eppure il centrocampista intervistato da

HERNANES

Un inizio di stagione non facile per Hernanes, arrivato in estate dall’Inter dopo essere stato il faro della Lazio per molto tempo. Il brasiliano però con Allegri non è mai riuscito ancora a trovare il gol perchè il cambio di ruolo non l’ha di certo aiutato. Eppure il centrocampista intervistato da Sky Sport, ha sorpreso tutti.. CONTINUA A LEGGERE

SCUDETTO

Hernanes ha parlato così in vista della partita del Franchi e soprattutto dello scudetto: “Non abbiamo vinto ancora nulla, la matematica è l’unica cosa che conta – ha commentato Hernanes a Sky Sport. Rimonta? Ognuno ha messo del suo per questa stagione straordinaria: se dovessi descrivere la risalita in modo musicale, penserei a uno di quei brani che parte piano e poi cresce, cresce per esplodere alla fine. Abbiamo dimostrato il nostro valore non solo in Italia ma anche in Europa giocando alla pari contro il Bayern Monaco”. E sul futuro… CONTINUA A LEGGERE

FUTURO

Il brasiliano ha parlato poi del suo futuro: “Conoscevo l’Italia e il calcio italiano, ma nonostante ciò ho impiegato un po’ di tempo ad adattarmi: adesso sono felice e spero di restare qui per tanto tempo. Mi sento a mio agio in questa posizione: nel corso dei mesi ho imparato tanto, sono stato come in botte a raffinare come un vino, adesso sono pronto per fare sempre meglio. Mi manca un po’ la sensazione che si prova a fare gol, ma sono convinto che arriverà anche quello. E’ una posizione, quella che ricopro ora, in cui mi trovo sempre meglio”. Intanto Allegri ha perso un giocatore.. CONTINUA A LEGGERE