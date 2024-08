E’ partito Paratici! Doppio blitz per chiudere due acquisti

In queste ore Fabio Paratici sta partendo per l'Inghilterra dove avrà due incontri fondamentali per il futuro della Juve

IL BLITZ

In queste ore Fabio Paratici sta partendo per l’Inghilterra dove avrà due incontri fondamentali per il futuro della Juve. Tra martedì sera e giovedì sera il direttore sportivo bianconero cercherà di accelerare due trattative che potrebbero portare alla Juve in estate due big: CONTINUA A LEGGERE

MARTEDI’

Il primo incontro avverrà domani sera a Manchester, dove Edinson Cavani giocherà nel ritorno dei quarti di Champions League contro il City e arrivano buone notizie per il suo futuro. Nelle ultime ore infatti il Chelsea, secondo i media inglesi, ha leggermente mollato la presa su Cavani puntando sull’altro obiettivo bianconero Romelu Lukaku, attaccante che Conte voleva già ai tempi della Juve. Non solo Cavani però, Paratici in Inghilterra si incontrerà anche per un altro pallino bianconero: CONTINUA A LEGGERE

GIOVEDI’

Giovedì sera infatti Henrikh Mkhitaryan giocherà con il suo Borussia Dortmund il ritorno dei quarti di Europa League ad Anfield contro il Liverpool. Il club tedesco vuole rinnovare il contratto al trequartista armeno ed è pronto ad avanzare un’offerta faraonica per convincerlo, ma Paratici è convinto di poter intavolare una trattativa anche per l’aiuto di Mino Raiola, che spinge per una partenza di Mkhitaryan in estate. Non solo Mkhitaryan, la Juve sta lavorando forte su un altro nome per la trequarti: CONTINUA A LEGGERE