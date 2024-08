Allegri ha scelto il suo trequartista, a giugno pronto l’assalto

LA RICHIESTA [fncvideo id=”153583″] Allegri ha scelto, si riparte dal trequartista e ha già fatto il nome a Beppe Marotta. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui durante l’incontro avvenuto ieri il tecnico bianconero ha fatto chiaramente un nome: CONTINUA A LEGGERE IL NOME Massimiliano Allegri ha scelto, il trequartista ideale per la prossima stagione è Isco,

