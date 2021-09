Vincono Torino, Udinese e Genoa. Alle 18 Milan-Lazio e alle 20.45 Roma-Sassuolo

Alle 15 sono andati in scena tre match validi per la terza giornata del campionato di Serie A. Cagliari-Genoa è terminata 2-3 per la squadra in trasferta grazie alle firme di Destro e della doppietta del neo acquisto Fares. Per il Cagliari invece è andato a segno Joao Pedro su rigore e Ceppitelli. L'Udinese invece ha espugnato il campo dello Spezia ed è riuscito a vincere 1-0 in extremis nei minuti finali della gara, grazie alla rete di Samardzic. Salernitana che subisce altri 4 gol in casa del Torino (dopo averne subiti 4 dalla Roma nella giornata precedente). Per i granata sono andati a segno Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic.