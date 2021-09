Partenza horror per la Juventus. Rimonta come nel 2015/16? Forse, ma…

La Juventus dopo tre giornate è ferma ad un punto. Riuscirà a recuperare lo svantaggio come nella stagione 2015/16?

Un pareggio e due sconfitte, questo è il disastroso inizio di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri. Una partenza che mette i brividi, con i bianconeri fermi ad un 1 punto a -8 dalla testa della classifica . Il campionato è ancora lungo e c'è tutto il tempo per recuperare, ma la situazione desta sicuramente molte preoccupazioni. Se c'è un uomo che può salvare la Juventus, questo è sicuramente Max, che non è nuovo alle false partenze. Nel campionato 2015/16 i bianconeri sotto la sua guida fecero altrettanto male, ma poi recuperarono e vinsero lo scudetto. Rimonta possibile?

Nel suo editoriale sulle pagine di Tuttosport, il giornalista Matteo Marani ha analizzato la situazione: "Dopo appena tre giornate, la Juventus ha 8 punti di ritardo sul Napoli felice capolista. Un ritardo che potrebbe diventare lo stesso nei confronti di Inter, Roma e di una tra Milan e Lazio, avversarie in serata a San Siro. Se era giusta la prudenza nelle previsioni attorno al nuovo corso bianconero, era impensabile un inizio tanto negativo, il peggiore dalla stagione 2015-16, quando dopo Sassuolo scattò la storica rimonta di Allegri. Ma stavolta la situazione è diversa e più preoccupante. Partire così male non fa che aumentare le ombre e complicare il lavoro di ricostruzione su macerie evidentemente maggiori del previsto. Il paracadute Allegri non si è al momento aperto. La scossa attesa dal ritorno dell’allenatore livornese, fortemente invocato dalla piazza e ombrello per il club, al momento non c’è stata. Arriverà sicuramente, ma rischia di essere in ritardo se le altre corrono".