UFFICIALE – Palladino rinnova il suo contratto con la Fiorentina

La Fiorentina ha comunicato il raggiungimento dell'accordo per il prolungamento di contratto con l'attuale allenatore, Raffaele Palladino

Tramite il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di contratto con l’attuale allenatore Raffaele Palladino. Nel comunicato si evince come il club viola abbia deciso di esercitare l’opzione che automaticamente prolunga il contratto del tecnico fino al termine della stagione 2027. Ecco la nota del club: “ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027”.

Palladino: “Il rinnovo è stata una sorpresa”

Successivamente, nella conferenza stampa di vigilia del match di Conference League contro il Real Betis, Palladino ha commentato la notizia del suo rinnovo: “E’ stata una sorpresa anche per me, me l’ha comunicato il presidente Commisso mezz’ora fa ed è stato bello e piacevole, motivo di orgoglio e grande fiducia dimostrata da lui e dalla famiglia. Ringrazio anche i direttori Ferrari, Pradè e Goretti, abbiamo fatto un percorso insieme a loro e sento la stima della società con questo rinnovo. Io e il mio staff abbiamo una responsabilità in più che ci stimola a portare la Fiorentina più in alto possibile, già da domani. Sarà difficile ma proveremo con tutte le nostre forze ed energie a prendere la finale, dando tutto dall’inizio alla fine”. Leggi anche il punto di vista attuale sul campionato della Fiorentina <<<