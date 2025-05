Serie A, la lotta scudetto si riapre: frena il Napoli, l’Inter a -1

La lotta scudetto tra Napoli e Inter si fa sempre più avvincente: la squadra di Conte frena e i nerazzurri si riportano a -1

La lotta scudetto in Serie A continua a regalare emozioni. Se fino a poche settimane fa l’Inter sembrava in netto vantaggio sul Napoli, infatti, poi la situazione si è ribaltata e la squadra di Conte ha guadagnato 3 punti di vantaggio sui nerazzurri. Ieri però la nuova svolta. Gli azzurri hanno infatti pareggiato 2-2 al Maradona contro il Genoa mentre la squadra di Inzaghi ha vinto 2-0 contro il Torino. Ora la classifica vede quindi il Napoli ancora primo con 78 punti, seguito a ruota dall’Inter con 77. Un testa a testa incredibile. Al termine della partita contro il Genoa Conte ha detto: “Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. Capitano anche queste partite. Gli ultimi due step rappresentano un traguardo all’inizio non prevedibile. Tagliare il traguardo sarebbe incredibile. Lo merita anche questa gente che ci ha sempre seguito con passione. Stiamo comunque andando oltre. Quindi va sempre detto grazie a questi ragazzi. Oggi il dettaglio ha spostato il risultato, ecco lì dobbiamo mettere qualcosa di più”.

Inter, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha invece detto: "Scudetto? Adesso non è più purtroppo nelle nostre mani, noi dobbiamo cercare di fare partite serie e organizzate come stasera. Abbiamo giocato con una squadra che non perdeva da otto partite sul suo campo, sapevamo che ci voleva un'Inter tosta e determinata, così è stato".