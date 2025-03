Serie A, Kolo Muani eletto MVP del mese di febbraio

Randal Kolo Muani, nuovo attaccante della Juventus dopo il mercato di gennaio, è stato eletto migliore giocatore della Serie A di febbraio

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega di Serie A ha comunicato di aver assegnato il premio di miglior giocatore della competizione del mese di febbraio all’attaccante della Juve, Randal Kolo Muani. Ecco la spiegazione sul sito della Lega della sua elezione tra i sei canditati al trofeo: “I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente. Esso considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2024/2025″.

De Siervo: “L’impatto di Kolo Muani è stato da assoluto fuoriclasse”

Sulla scelta di assegnare il premio all'attaccante della Juventus, l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo ha detto: "L'impatto di Randal Kolo Muani sul campionato italiano è stato da assoluto fuoriclasse. Nel solo mese di febbraio il centravanti della nazionale francese ha messo a referto quattro gol in altrettante partite. Inoltre, impreziositi dall'assist decisivo nella sfida contro l'Inter. Nessun calciatore della Juventus, nell'era dei tre punti a vittoria, aveva segnato così tanto nelle sue prime tre presenze in Serie A. Questo a riprova delle qualità tecniche e del grande carattere che fanno di Kolo Muani uno degli attaccanti più forti in circolazione".