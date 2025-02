Serie A, Kean dimesso dall’ospedale: la nota della Fiorentina

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è stato dimesso dall'ospedale nella serata di ieri dopo un colpo alla testa subita in partita

Sospiro di sollievo e buone notizie per Moise Kean e la Fiorentina sulle condizioni dell’attaccante. L’ex punta della Juventus era stata infatti trasportata in ospedale nella giornata di ieri, a seguito di un brutto colpo alla testa subito accidentalmente da uno scontro di gioco con il ginocchio del difensore dell’Hellas Verona, Pawel Dawidowicz, durante, appunto, la sfida di Serie A allo stadio Bentegodi contro la squadra scaligera. Lo scontro, avvenuto dopo poco più di dieci minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco, ha portato a una prima medicazione del giocatore. Kean, colpito sopra all’occhio, ha cominciato a perdere immediatamente molto sangue e, nonostante le difficoltà alla vista per il gonfiore, ha ripreso inizialmente la partita.

Paura per Kean: la cronaca degli avvenimenti

Dopo alcuni minuti, il giocatore si è accasciato a terra vicino alla metà campo. I compagni hanno subito richiamato l'attenzione dei sanitari a bordo campo e, dopo alcuni istanti di paura, la situazione si è presto stabilizzata. Kean, che ha spiegato di aver sentito anche dei giramenti di testa, è stato trasportato fuori in barella e portato in ospedale nel quale è rimasto fino alle dimissioni in tarda serata. Di seguito, la nota ufficiale della Fiorentina sul bollettino medico: "ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall'ospedale di Verona. Ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".