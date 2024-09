Serie A, Fonseca: “Il Milan non può non pensare allo Scudetto”

In conferenza, Paulo Fonseca ha presentato il prossimo match in Serie A del Milan: il tecnico ha parlato apertamente delle ambizioni Scudetto

Nella conferenza di vigilia del match di Serie A contro il Lecce, ha parlato l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Ecco le sue parole: “La vittoria nel derby porta fiducia, porta un’altra atmosfera. Ma io sono così, cerco di essere sempre equilibrato. Poi una partita può cambiare, può aiutare la fiducia dei giocatori, ma è solo una partita. Poi, però, se non vinciamo domani possiamo retrocedere… Per questo dobbiamo dimenticare il derby, focalizzandoci sulla prossima partita che è la più importante. L’atmosfera è positiva, c’è allegria, ma è importante capire che il derby è passato, non conta più. Sullo Scudetto continuo a dire ciò che ho detto sin dal primo giorno: noi al Milan non possiamo non pensare allo Scudetto e continuiamo a pensarci”.

Fonseca: “Milan lontano dalle idee che ho in testa…”

Il tecnico dei rossoneri ha proseguito: “Siamo lontani, siamo lontani. Difensivamente non siamo cresciuti tanto, mi piacerebbe avere altre cose, ma poi ci sono le caratteristiche dei giocatori… Offensivamente dobbiamo crescere tanto. Stiamo lavorando per farlo, abbiamo tanto da migliorare. Dobbiamo avere continuità e per avere continuità, se possiamo far giocare la stessa squadra… Morata ha avuto una contusione, una borsite ed è in dubbio. Vediamo domani”.