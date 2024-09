Danilo ha parlato tramite del docu-film sul razzismo realizzato con la partecipazione della Serie A che lo ha visto protagonista per un giorno

Tra i protagonisti del docu-film “Seydou – Il sogno non ha colore”, pellicola diretta da Simone Aleandri, prodotta da Wonder Project con Rai Cinema e realizzata con la partecipazione di Lega Serie A, c’è anche il calciatore della Juventus, Danilo, il quale ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a partecipare al progetto.

Le parole di Danilo

“Il razzismo è un problema di educazione che riguarda tutti, perché tutti facciamo parte della stessa comunità. Se vogliamo risolverlo dobbiamo cominciare a parlarne con i bambini. Andare nelle scuole, nelle scuole calcio, ovunque loro siano e insegnarli che chi è davanti a me è uguale a me. Ha i sentimenti, le emozioni e le paure che ho anche io. Se riuscissimo a dimostrare che ragionare in un altro modo è possibile, sono sicuro che tra

qualche anno avremo una società molto più empatica e rispettosa. E dobbiamo riuscire a farlo perché questa è una lotta collettiva che si può vincere. Tutti quanti ogni giorno dimostriamo di avere coraggio nel prendere le scelte che riguardano la nostra vita. E’ giuntoil momento di avere il coraggio di dire ‘basta al razzismo!’”