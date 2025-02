Serie A, Conte: “Occasione persa ma ci sta pareggiare con l’Udinese”

Niente da fare per il Napoli, che ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese: le parole di Conte al termine della partita di Serie A

Niente da fare per il Napoli, che ha pareggiato 1-1 contro l’Udinese. Al termine della partita l’allenatore azzurro Antonio Conte ai microfoni di Dazn ha detto: “Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e dopo il gol far rientrare subito in partita l’Udinese, queste sono state le due fasi cruciali. Al 70’ ho voluto dare energia nuova per aumentare alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare 5 sostituzioni e le ho fatte, non bisogna aspettare sempre l’85’. È un peccato perché penso che meritassimo di più. Noi nel primo tempo abbiamo creato tanto, ho visto le statistiche. È stata una partita in cui noi abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo calciato di più, ma bisogna concretizzare. Detto questo, ci sta il pareggio con l’Udinese, che ha ottimi giocatori di cui sentiremo parlare perché andranno in squadre importanti. Avevano un giocatore come Lucca che è dominante e siamo stati bravi a evitare eventuali ripartenze”.

Serie A, le parole di Conte