Juve, Giuntoli al lavoro per il rinnovo di McKennie: le cifre

La Juve è al lavoro per prolungare il contratto di McKennie: le ultime novità sul futuro del centrocampista americano

Ogni anno la stessa storia: sembra a un passo dall’essere ceduto, poi alla fine resta e convince tutti. McKennie è ormai una delle colonne portanti della squadra di Thiago Motta, che non può più fare a meno di lui. Terzino, centrocampista, trequartista, esterno, punta: l’americano gioca ovunque, sempre al servizio della squadra. Non è un caso quindi che in questa stagione abbia già collezionato ben 27 presenze tra tutte le competizioni, con 4 gol e 3 assist. Numeri importanti per il classe 1998, che con serietà e professionalità è diventato imprescindibile.

Juve, rinnovo McKennie: Giuntoli ha un piano

Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport ora la Juve sta lavorando per il rinnovare il suo contratto. L'obiettivo è arrivare a un prolungamento fino al 2028 o 2029, con conseguente aumento dell'ingaggio. L'americano passerebbe dal guadagnare 2,8 milioni di euro a stagione a una cifra tra i 3 e i 3,5 milioni. Blindare McKennie non è una priorità assoluta (prima andrà risolto il dilemma attorno a Vlahovic e Kolo Muani) ma Giuntoli sta lavorando anche in questa direzione. L'americano in fondo è ormai un titolarissimo e la Juve vuole tenerlo a tutti i costi.