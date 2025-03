Serie A, la classifica dopo 29 giornate: Juve quinta, Champions a rischio

Dalla lotta scudetto a quella apertissima per la Champions League: la classifica di Serie A dopo 29 giornate. La Juve rischia

Mai come in questa stagione la classifica di Serie A è corta e può riservare quindi grandi emozioni. Se da una parte l’Inter è in fuga scudetto (+3 sul Napoli e +6 sull’Atalanta), dall’altra la lotta Champions si fa sempre più entusiasmante. La Juve perdendo contro la Fiorentina ha detto addio anche al quarto posto in classifica, occupato ora dal Bologna. I bianconeri sono scivolati al quinto posto e hanno Lazio, Roma, Fiorentina e Milan a un passo. Ben sei squadre possono puntare in maniera legittima all’ultimo slot disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)

Juve, le parole di Giuntoli

Nonostante la pesante sconfitta la Juve per il momento ha confermato Motta sulla panchina, con Giuntoli che a fine partita ha chiarito gli obiettivi del club per questo finale di stagione: "Non ci sono obiettivi minimi e massimi, è un progetto che è partito da lontano e che stiamo continuando. Il nostro obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È una situazione delicata, dobbiamo restare uniti".