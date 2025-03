Serie A, la classifica dopo 28 giornate: Juve ancora quarta ma addio scudetto…

Andiamo alla scoperta della classifica di Serie A dopo 28 giornate: tutte le novità sulla Juve tra scudetto e Champions

Con la sfida tra Lazio e Udinese è terminata la 28a giornata di Serie A. La Juve perso malamente contro l’Atalanta e sono quindi rimasti fermi a quota 52 punti. Per loro fortuna, però, la squadra di Baroni ha fallito il sorpasso e per questo la Vecchia Signora è ancora in quarta posizione. L’Inter ora dista però ben 9 punti in classifica e rientrare nella lotta scudetto sembra quindi praticamente impossibile. Al contrario la squadra di Motta dovrà fare attenzione alle inseguitrici, con Lazio (51), Bologna (50), Roma (46), Fiorentina (45) e Milan (44). Di seguito la classifica completa del campionato italiano:

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 32 (28)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (28)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)

Juve, le parole di Motta sulla lotta scudetto

Al termine della partita contro l'Atalanta Thiago Motta ha detto: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol. Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti".