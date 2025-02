Serie A, la classifica dopo 25 giornate: Juve quarta

La classifica di Serie A dopo le prime 25 giornate di Serie A: Juve in zona Champions League. Le ultime novità

Con la partita tra Genoa e Venezia è terminata la 25a giornata di Serie A. Questo fine settimana ha visto la Juve battere 1-0 l’Inter e salire così a quota 46 punti, raggiungendo il quarto posto in classifica. Dopo un inizio di stagione complesso, quindi, la squadra di Motta è finalmente tornata in zona Champions League, ma dovrà ora difenderlo dagli assalti di Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna. Il primo posto dista invece 10 punti: tanti, forse troppi per poter pensare di competere nella lotta scudetto. Di seguito la classifica completa.

Napoli 56 punti (25)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Juventus 46 (25)

Lazio 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Genoa 30 (25)

Torino 28 (25)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (25)

Monza 14 (25)

Juve, le parole di Nico Gonzalez

Sulla classifica Nico Gonzalez in conferenza stampa ha detto: "Scudetto? A me piace essere onesto. Non posso pensare nel Napoli, ora devo pensare al Psv perché noi vogliamo andare agli ottavi. Dobbiamo combattere perché non sarà facile mercoledì. Dobbiamo lottare, combattere e ogni giorno fare meglio per la squadra. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions l'anno prossimo, passare il turno e giocare gli ottavi. Dobbiamo continuare su questa strada, perché stare insieme porta risultati positivi".