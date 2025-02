Serie A, la classifica dopo 24 giornate: Juve quinta a -3 dalla Lazio

Andiamo alla scoperta della classifica di Serie A dopo 24 giornate: la Juve è quinta e in piena lotta Champions

Con la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina è terminata la 24a giornata di Serie A. È stato un fine settimana ricco di emozioni per il campionato italiano, che ha visto la Juve vincere contro il Como e portarsi a 43 punti in classifica. I bianconeri sono ora quinti, alle spalle di Napoli (55), Inter (54), Atalanta (50) e Lazio (45). La squadra di Motta sembra ormai distante per poter competere per lo scudetto, ma dovrà cercare in tutti i modi di arrivare tra le prime quattro così da assicurarsi un posto in Champions League. Oltre ai biancocelesti, però, la Vecchia Signora dovrà stare attenta anche alla Fiorentina (42) e a Milan e Bologna, entrambe a 38 punti ma con una partita da recuperare. In fondo alla classifica, invece, troviamo Monza (13), Venezia (16) e Parma (20), con Empoli (21), Como (22), Verona (23), Lecce e Cagliari (24) a un passo dalla zona retrocessione. Nella zona tranquilla della classifica Roma (34), Torino (28) e Genoa (27).

Serie A, la classifica aggiornata

Di seguito la classifica completa del campionato italiano dopo 24 giornate.

Napoli 55 (24)

Inter 54 (24)

Atalanta 50 (24)

Lazio 45 (24)

Juventus 43 (24)

Fiorentina 42 (24)

Milan 38 (23)

Bologna 38 (23)

Roma 34 (24)

Udinese 30 (24)

Torino 28 (24)

Genoa 27 (24)

Cagliari 24 (24)

Lecce 24 (24)

Verona 23 (24)

Como 22 (24)

Empoli 21 (24)

Parma 20 (24)

Venezia 16 (24)

Monza 13 (24)

Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<