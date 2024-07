Serie A, Cassano snobba la Juve: “Dopo l’Inter c’è…”

Chi vincerà la prossima Serie A? Antonio Cassano si dimentica della Juve: "Dopo l'Inter c'è questa squadra"

Chi vincerà la prossima Serie A? Il mercato non è ancora finito e la stagione potrebbe rivelare grandi sorprese ma si può già cominciare a fare i primi pronostici. L’Inter campione in carica si presenta come la squadra più solida ma sono tante le pretendenti al titolo. La Juve però non sembra essere il pericolo più grande, almeno non secondo Antonio Cassano.

Serie A, le parole di Cassano

Intervenuto sul proprio profilo Instagram l’ex attaccante ha parlato della lotta scudetto in Serie A, “dimenticandosi” della Juve: “Col mercato ancora aperto, oggi metto l’Inter in pole position. Come seconda occhio alla Roma“.