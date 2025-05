Serie A, caso ultras: l’Inter patteggia. Una giornata di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi

Inter e Milan hanno patteggiato per il caso ultras: la Procura Federale ha squalificato Inzaghi e Calhanoglu per una giornata

Da alcuni mesi la Procura Federale della FIGC stava indagando sui contatti tra la tifoseria organizzata e alcuni esponenti Inter e Milan. Le due società hanno quindi deciso di patteggiare e ieri, 1 maggio 2025, sono quindi arrivate le sanzioni. Oltre a varie ammende di natura economica, vanno segnalate le squalifiche a Calhanoglu e Inzaghi per una giornata di Serie A. Il centrocampista turco e il tecnico italiano, quindi, saranno assenti per la sfida di campionato contro il Verona in programma sabato.

Caso ultras, tutte le sanzioni

Di seguito tutte le sanzioni a Inter e Milan:

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA,

€ 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA,

€ 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

€ 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.

Nel frattempo arrivano importanti novità sul mercato della Vecchia Signora: annuncio improvviso, Retegui alla Juve <<<