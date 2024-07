Serie A, Casini: “Le leghe dovrebbero avere il 50% del peso in Figc”

Le parole del presidente della Lega Serie A Casini: "Auspicabile che le leghe abbiano il 50% del peso in Figc"

Intervenuto nel corso dell’assemblea di Lega Serie A, il presidente Casini ha detto: “Quale percentuale chiede la Lega Serie A? Non ci sono richieste così precise, è un pacchetto in cui il riequilibrio presuppone un aumento del peso del settore professionistico che è auspicabile raggiunga la metà di quello che poi sono gli organi direttivi. Poi ci sono le istanze sulla maggiore autonomia sull’organizzazione del campionato e delle leghe, e poi c’è il parere vincolante sulle delibere che riguardano la Serie A”.

Serie A, le parole del presidente Casini

“Le modalità per arrivare alle modifiche sono diverse, ma si può anche concordare un impegno a raggiungere un obiettivo. La presenza del ministro Abodi nel tavolo di confronto è un segnale della serietà delle interlocuzioni. L’auspicio è che si risolva tutto, il tempo c’è per avere un nuovo regolamento elettorale ed avere pesi più equilibrati e più equi. anche la prova visto che in questi anni, a fronte dell’istanza da parte della Lega Serie A di avere un maggior riconoscimento, le risposte sono sempre state positive. A questo punto siamo arrivati a poterlo fare e vedremo se quelle aperture sono state sincere”, ha concluso.