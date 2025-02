Serie A, il calendario della 27, 28 e 29 giornata: tutti i match della Juve

La Lega Serie A ha reso note date e orari delle prossime tre giornate di campionato: tutte le novità per la Juve

In attesa di scendere in campo contro il Cagliari, la Juve ha scoperto quali saranno date e orari delle prossime tre giornate di Serie A. I bianconeri affronteranno il Verona lunedì 3 marzo alle ore 20:45, l’Atalanta domenica 9 marzo alle 20:45 e la Fiorentina domenica 16 marzo alle 18:00. Dopo l’eliminazione dalla Champions League i bianconeri dovranno dare il tutto per tutto in campionato e queste tre sfide saranno fondamentali per la stagione della Vecchia Signora visto che Atalanta e Fiorentina sono delle dirette concorrenti per la lotta Champions.

Serie A, tutte le date e gli orari delle prossime giornate

Di seguito date e orari delle prossime tre giornate di Serie A:

27ª GIORNATA

FIORENTINA-LECCE, venerdì 28/02/2025 ore 20.45

ATALANTA-VENEZIA, sabato 01/03/2025 ore 15.00

NAPOLI-INTER sabato 01/03/2025 ore 18.00

UDINESE-PARMA, sabato 01/03/2025 ore 20.45

MONZA-TORINO, domenica 02/03/2025 ore 12.30

BOLOGNA-CAGLIARI, domenica 02/03/2025 ore 15.00

GENOA-EMPOLI, domenica 02/03/2025 ore 15.00

ROMA-COMO, domenica 02/03/2025 ore 18.00

MILAN-LAZIO, domenica 02/03/2025 ore 20.45

JUVENTUS-HELLAS VERONA, lunedì 03/03/2025 ore 20.45

28ª GIORNATA

CAGLIARI-GENOA, venerdì 07/03/2025 ore 20.45

COMO-VENEZIA, sabato 08/03/2025 ore 15.00

PARMA-TORINO, sabato 08/03/2025 ore 15.00

LECCE-MILAN, sabato 08/03/2025 ore 18.00

INTER-MONZA, sabato 08/03/2025 ore 20.45

HELLAS VERONA-BOLOGNA, domenica 09/03/2025 ore 12.30

NAPOLI-FIORENTINA, domenica 09/03/2025 ore 15.00

EMPOLI-ROMA, domenica 09/03/2025 ore 18.00

JUVENTUS-ATALANTA, domenica 09/03/2025 ore 20.45

LAZIO-UDINESE, lunedì 10/03/2025 ore 20.45

29ª GIORNATA