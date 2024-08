Serie A, Bonaventura lascia l’Italia e vola in Arabia Saudita

Giacomo Bonaventura lascia definitivamente la Serie A: il giocatore ha trovato un accordo con l'Al-Shabab che ne hanno ufficializzato l'arrivo

Nuova esperienza, la prima all’estero, per Giacomo Bonaventura. Alla soglia dei 35 anni, il centrocampista offensivo, nell’ultima stagione alla Fiorentina e svincolato da alcune settimane, lascia la Serie A e firma per gli arabi dell’Al-Shabab. Curiosamente, il calciatore vestirà la maglia bianconera, lo stesso colore per il quale era stato vicinissimo questo inverno nel finire della sessione di calciomercato.

Bonaventura e quel bianconero solo sfiorato

Infatti, negli ultimi giorni di calciomercato, la Juventus avrebbe pensato a lui per rinforzare il reparto di centrocampo, prima di virare su Carlos Alcaraz. Il calciatore italiano aveva disputato fino a quel momento una grande prima parte di stagione alla Fiorentina e avrebbe pienamente considerato l’offerta bianconera. Non dello stesso avviso sarebbe stato il club gigliato, non convinto di privarsi del calciatore in quel momento del mercato. Il rifiuto dei viola avrebbe indispettito e scombussolato il calciatore per mesi, inficiando per molto tempo il suo rendimento. Bonaventura sarebbe stato conscio dell’importanza di quel treno, direzione Torino, che verosimilmente non sarebbe più passato. In estate, così come avvenuto, la Juve avrebbe cercato altri tipi di profili, mentre il bianconero, per Bonaventura, sarebbe poi diventato quello meno noto dell’Al-Shabab.