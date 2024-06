Serie A – Bonaventura lascia la Fiorentina: l’annuncio social

Giacomo Bonaventura lasca la Fiorentina: il centrocampista non ha trovato un accordo per il prolungamento del rinnovo in scadenza quest'oggi

Dopo una stagione dai grandi numeri, Giacomo Bonaventura lascia la Fiorentina. Il centrocampista non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza quest’oggi, e lascia la viola dopo quattro stagioni in Serie A. Attraverso i social, il club gigliato ha salutato il giocatore, reduce appunto dalla sua migliore stagione al Franchi.

Il saluto della Fiorentina a Bonaventura

Quarantatré partite in questa annata con 8 gol e 4 assist solo il biglietto di addio di Bonaventura alla Fiorentina. Il centrocampista, all’età di trentacinque anni ha disputato una stagione così convincente da aver attirato l’attenzione della Juventus in Serie A nel calciomercato di gennaio. Di fronte a un offerta così importante e inaspettata, il giocatore ha vacillato, ma la Fiorentina no, trattenendolo a tutti i costi. Da quel momento, qualcosa si sarebbe incrinato nel rapporto tra le due parti, seppur in parte recuperato nell’ultimo scorcio di stagione. Non mancano però, tramite il profilo social del club, dei sentiti saluti: “Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura”.