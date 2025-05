Roma, Ranieri: “Non credo in regali da parte del Torino”

In conferenza, l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha presentato la sfida di Serie A dell'ultima giornata di campionato al Torino

In conferenza stampa, l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato dell’ultima sfida di Serie A contro il Torino. Ecco alcuni passaggi: “Un regalo? Sono loro che lo devono fare a me? Io devo fare il regalo? Non credo a queste cose. Queste sono cose che stanno fuori dalla mente di chi gioca a calcio, soprattutto a questi livelli. Io ai miei ho detto quello che ho detto a voi, che il Torino è una buonissima squadra che nelle ultime cinque partite in casa ha fatto due vittorie, due pareggi e soltanto una sconfitta. Ci sarà da sudare e lottare fino all’ultimo secondo della partita. Questo è quello che ho detto ai ragazzi”.

Ranieri: “Il Torino è una squadra che lotta sempre”

Il tecnico ha proseguito: “Credo che i ragazzi mi credano perché io ho sempre detto la verità a loro. Gli ho sempre prospettato le difficoltà che avremmo incontrato durante una partita. Per cui il Torino farà la sua gagliarda partita perché il Torino per DNA è una squadra che lotta sempre. Tra virgolette mi è sempre piaciuta, proprio per questo suo. Io poi giocavo contro Pulici e Graziani, era uno spettacolo. Era un dispiacere perché perdevamo quando giocavo nel Catanzaro, però era uno spettacolo vederli”. Leggi anche il punto sulla qualificazione alla Champions che coinvolge Roma, Juventus e Lazio <<<